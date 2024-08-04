TULM запускает регулярные контейнерные перевозки из Китая в Туркменистан

ОАО «Транспортно-логистический центр Туркменистана» (TULM) объявило о запуске регулярных контейнерных перевозок между Китаем и Туркменистаном. Как национальный оператор контейнерных поездов и оператор терминала в международном порту Туркменбаши, компания предлагает выгодные условия для грузоотправителей и получателей.

TULM разработал оптимальные маршруты через Казахстан и через Кыргызстан-Узбекистан, учитывая потребности клиентов в эффективных и экономичных решениях. Важным преимуществом сервиса является отсутствие необходимости в покупке контейнера при импорте грузов из Китая, что значительно снижает затраты для участников торговли.

Компания гарантирует высокое качество и надежность услуг, предлагая конкурентоспособные цены на перевозки. TULM приглашает всех заинтересованных лиц к сотрудничеству в сфере логистики между Китаем и Туркменистаном.

Для удобства клиентов TULM предоставляет возможность оформления заказов онлайн и по электронной почте info@tulm.tm.