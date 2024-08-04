Ford запретит владельцам эксклюзивного Mustang GTD перепродавать его

Ford планирует жесткий контроль над продажей своего нового суперкара Mustang GTD стоимостью 325 000 долларов. По информации Autoevolution, компания не только будет тщательно отбирать покупателей, но и введет запрет на перепродажу автомобиля в течение первых двух лет владения, сообщает Auto.ru.

Спрос на Mustang GTD значительно превышает предложение. Ford получил 7500 заявок только из Северной Америки, ожидаются дополнительные запросы из Европы. При этом планируется выпустить всего около 300 машин в 2025-2026 годах. Ограничение на перепродажу призвано предотвратить спекуляции с редкой моделью.

Покупателям также придется подписать соглашение о неразглашении некоторых технических деталей Mustang GTD. Интересно, что претендентам предлагается записать видео с обоснованием своего права на приобретение этого эксклюзивного автомобиля.

Mustang GTD, несмотря на допуск к обычным дорогам, ориентирован на гоночный трек. Он оснащен 5,2-литровым турбированным V8 мощностью более 800 л.с., имеет карбоновый кузов и уникальную подвеску с прозрачными элементами, позволяющими увидеть ее компоненты.