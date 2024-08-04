ФК «Ашхабад» начал тренировочный сбор в ОАЭ под руководством нового тренера

Футбольный клуб «Ашхабад» из Туркменистана приступил к 10-дневному тренировочному сбору в Объединенных Арабских Эмиратах. Команда готовится к третьему кругу национального чемпионата под руководством нового главного тренера Тофика Шукурова, недавно сменившего на этом посту Саида Сеидова.

Сбор в ОАЭ станет ключевым этапом подготовки «Ашхабада» к возобновлению чемпионата Туркменистана. Третий круг турнира стартует 16 августа, и в первом матче «Ашхабад» встретится с «Копетдагом».

На данный момент «Ашхабад» занимает шестое место в турнирной таблице с 16 очками. Новому тренерскому штабу предстоит работа по улучшению результатов команды во второй половине сезона.

Георгий АСЛАНЯН