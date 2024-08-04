Ушел из жизни самый старый работник в мире

В Бразилии на 103-м году жизни скончался Вальтер Ортманн, признанный Книгой рекордов Гиннесса самым старым сотрудником в мире. Ткацкая фабрика RenauxView, где Ортманн проработал невероятные 86 лет, подтвердила эту печальную новость, сообщает «Российская газета».

Свою трудовую деятельность на фабрике Ортманн начал в далеком 1938 году, когда ему было всего 15 лет. Он с теплотой вспоминал о своем первом опыте работы с калькулятором, привезенным директором из Германии, признаваясь, что поначалу с недоверием относился к новой технологии и перепроверял все расчеты вручную.

Ортманн делился своими секретами долголетия и счастливой жизни. Он придавал большое значение регулярным медицинским осмотрам, правильному питанию, здоровому сну и управлению стрессом.