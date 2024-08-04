Туркменистан и Burjeel Holdings обсуждают сотрудничество в сфере здравоохранения

Туркменистан ведет переговоры о сотрудничестве с крупнейшей медицинской компанией ОАЭ Burjeel Holdings. 1 августа посол Туркменистана в ОАЭ Сердармаммет Гараджаев встретился с Асифом Асгаровым, менеджером по развитию международного бизнеса Burjeel Holdings, для обсуждения перспектив взаимодействия в сфере здравоохранения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы туркменского дипведомства в ОАЭ.

Во время встречи стороны рассмотрели широкий спектр возможностей для совместной работы. Особое внимание было уделено развитию медицинского туризма, внедрению инновационных методов лечения и обслуживания пациентов, а также организации программ обмена для повышения квалификации врачей.

Важным пунктом переговоров стало обсуждение установления прямых связей между Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и компанией Burjeel Holdings. Это может стать ключевым шагом в развитии долгосрочного сотрудничества.

Обе стороны выразили заинтересованность в реализации совместных проектов, которые принесут пользу как Туркменистану, так и компании Burjeel Holdings. Участники встречи подчеркнули важность укрепления партнерства для стимулирования инноваций и развития в сфере здравоохранения.