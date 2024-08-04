Посольство России выражает глубокую признательность Президенту Туркменистана и главе Халк Маслахаты

Посольство Российской Федерации выражает глубокую признательность Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову и Национальному лидеру туркменского народа, Председателю Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедову за гостеприимство и возможность отдыха для российских школьников – победителей Международной математической олимпиады. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

Ранее сообщалось, что по приглашению Благотворительного фонда имени Гурбангулы Бердымухамедова восемь юных математиков из Москвы и Казани проведут 10 дней на побережье Каспийского моря. Школьники будут отдыхать в оздоровительном центре «Даянч» Национальной туристической зоны «Аваза». Для ребят подготовлена насыщенная культурная и экскурсионная программа.

Напомним, что российская команда блестяще выступила на Международной математической олимпиаде, проходившей 29 марта в городе Аркадаг. Ученики из России завоевали 3 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую медали, а также заняли первое место в общекомандном зачете. Всего в олимпиаде приняли участие школьники из более чем 120 учебных заведений 12 стран.