Короткометражные фильмы из Туркменистана вошли в финал конкурса «Снять за 48 часов»

В финал Центральноазиатского конкурса «Снять за 48 часов» прошли шесть из четырнадцати кинокартин туркменских авторов. Среди финалистов оказалась работа «Мечта» туркменского режиссера Муратгельды Моллаева, а также фильмы других творческих коллективов страны. Особого успеха добилась команда ОМ из Туркменистана, чья короткометражка «Owal Ram» (Привыкание) победила в номинации «Лучший хоррор/триллер».

Конкурс «Снять за 48 часов» ежегодно собирает кинематографистов-энтузиастов из пяти стран Центральной Азии: Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана. В этом году участникам было дано задание включить в свои работы фразу «Мы здесь», персонажа – девушку в синем, и предмет «Дом». При этом жанр и сценарий оставались на усмотрение создателей.

Фильм «Мечта» Муратгельды Моллава рассказывает параллельные истории мальчика, работающего на улице, и тяжелобольного отца. Мальчик мечтает о лучшей жизни, подобной жизни своего клиента. Тем временем больной отец готовится к рискованной операции, прося прощения у дочери и обещая выжить. Фильм завершается мыслью о том, что не стоит мечтать о чужой жизни, так как каждому дана судьба по его силам.

Среди других финалистов из Туркменистана: Derman (Brand video collection), Diwar (Shykhiev production), Wagt (Pixel Studio) и Ulysse (Keenua prod).

Георгий АСЛАНЯН