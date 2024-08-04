Институт сейсмологии Туркменистана ведет активное международное сотрудничество

Институт сейсмологии и физики атмосферы Академии наук Туркменистана во исполнении Государственной программы «Снижение сейсмического риска в сейсмоопасных зонах Туркменистана» ведет активное международное сотрудничество с партнерскими организациями.

Как сообщается в газете «Нейтральный Туркменистан», на этапе подписания находится Соглашение о научно-техническом сотрудничестве между Институтом сейсмологии и физики атмосферы Академии наук Туркменистана и Институтом сейсмологии Администрации землетрясения Китая. Две стороны намерены развивать партнёрство в таких областях, как микросейсмическое районирование территорий перспективного строительства и система раннего предупреждения о сильном землетрясении.

В целях объединения усилий по теме «Анализ сейсмической опасности трансграничных территорий Туркменистана и Узбекистана» идёт подготовительная работа к подписанию Меморандума о сотрудничестве между Институтом сейсмологии и физики атмосферы Академии наук Туркменистана и Институтом сейсмологии им. Г.А.Мавлянова Академии наук Республики Узбекистан.

Минувшей весной был подписан Меморандум о взаимопонимании между Институтом сейсмологии и физики атмосферы АН Туркменистана и Институтом геологии, сейсмостойкого строительства и сейсмологии НАН Таджикистана. Сотрудничество затронет вопросы изучения природы и механизмов развития естественных и техногенных сейсмических явлений, активных геодинамических процессов; оценки сейсмической опасности и сейсмического риска для территорий городов важных строительных объектов; поиска предвестников землетрясений.

В активной фазе находится работа в рамках реализации Проекта «Улучшение системы сейсмологических наблюдений на территории города Ашхабад и вокруг него», подписанного между Туркменистаном и Японией. Проект направлен на модернизацию системы сейсмологических наблюдений, одновременное создание соответствующей информационной сети, а также инженерно-геологическое изучение в вопросах сейсмооценки территории города Ашхабад. Одним из результатов Проекта будет ввод в действие цифровой системы сейсмологического наблюдения в режиме реального времени.

На ближайшее время запланированы очередные поездки молодых учёных в Японию для обучения методам обработки и интерпретации получаемых при исследованиях результатов.

Институт активно участвует в Проекте «Усиление национального потенциала Туркменистана по оценке сейсмических рисков, предупреждению и реагированию на потенциальные землетрясения» совместно с ПРООН в Туркменистане. Проектом предусмотрено проведение комплексной оценки сейсмической опасности города Ашхабад путём применения новейшей методологии исследований.

На завершающей стадии проекта будет построена карта сейсмического риска для Ашхабада.