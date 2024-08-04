Голландские компании готовят аграрную миссию в Туркменистан

Голландские компании планируют организовать аграрную миссию в Туркменистан в ответ на успешный визит туркменской делегации в Амстердам в июне этого года. Об этом стало известно во время встречи туркменского посла Сапара Пальванова с Мохаммадом Реза Машади, управляющим директором международной организации East-West Trade, которая содействует голландским компаниям в развитии международного бизнеса в аграрном секторе.

По словам Мохаммада Реза Машади, после июньского форума о туркменском рынке значительно возросло количество голландских компаний, заинтересованных в изучении возможностей сотрудничества с Туркменистаном. Основными направлениями деятельности планируемой миссии станут зеленые теплицы, экологически чистые технологии и зерновые культуры.

Предварительная программа визита включает встречи с представителями частного сектора и государственных ведомств Туркменистана, ответственных за аграрный сектор, проведение форума, презентации и выступления с лекциями в туркменских вузах, а также посещение профильных объектов.

Эта инициатива является продолжением диалога, начатого во время визита туркменской делегации в Амстердам, где обсуждались передовые технологии в сельском хозяйстве, в частности, водосберегающие методы и способы сокращения выбросов метана. Эти темы особенно актуальны в контексте изменения климата и международных обязательств Туркменистана по уменьшению экологического следа.

Организация подобных взаимных миссий способствует укреплению двусторонних отношений между Туркменистаном и Нидерландами, открывая новые перспективы для сотрудничества в аграрном секторе и других областях экономики.

Георгий АСЛАНЯН