В этрапе на севере Туркменистана выполнили госзаказ по урожаю ранней моркови

В этрапе Шават Дашогузского велаята, который по праву считается одним из крупных производителей овощных культур в северном регионе страны, собрано свыше 2 тысяч 525 тонн ранней моркови.

В этом году под возделывание моркови было отведено сто сорок гектаров плодородных земель, сообщается в газете «Нейтральный Туркменистан».

В настоящее время сельхозпроизводители ведут основательную подготовку для посадки поздних сортов моркови на высвободившихся полях.