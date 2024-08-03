Школьники из России прибыли на отдых в туркменскую «Авазу»

В Туркменистан на отдых в Национальной туристической зоне «Аваза» приехали российские школьники, занявшие первые места в Международной математической олимпиаде, проходившей в городе Аркадаг. Об этом сообщает издание «Туркменистан: Золотой век».

Талантливую молодежь из дружественной страны тепло встретили в НТЗ «Аваза».

Отдых ребят будет проходить в оздоровительном центре «Даянч» с 1 по 10 августа. Путевки для них предоставлены за счет средств Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова.

В рамках отдыха школьников ждут различные мероприятия и экскурсии, а также солнечное побережье Каспийского моря.

Напомним, что в Международной математической олимпиаде в городе Аркадаг приняли участие 43 школьника из Туркменистана и 85 учащихся из 11 зарубежных стран – России, Китая, Ирана, Катара, Азербайджана, Беларуси, Болгарии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Турции.

Школьникам, занявшим первые места, были вручены медали, дипломы, ноутбуки и десятидневные путевки на Авазу.