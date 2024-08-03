Туркменский врач дала советы, как кормить малышей в летний сезон

Маягозель Кужукбаева, ассистент кафедры последипломного обучения по семейной медицине ГМУТ им. Мырата Гаррыева на страницах газеты «Нейтральный Туркменистан» рассказала о том, каким должно быть питание у детей в летний сезон.

Медик отметила, что в период жарких летних дней у детей снижается аппетит. С приходом летнего зноя, изменяется интенсивность обменных процессов, трансформируются вкусовые предпочтения. Особенно важными становятся вопросы питания для детей первых трёх лет жизни, их пищеварение ещё очень чувствительно к различным изменениям.

Летом за счёт повышения внешней температуры нарушается обмен веществ – калории расходуются не на поддержание температуры тела, а на его охлаждение. Дети очень подвижны, и их обмен веществ идёт особо интенсивно, теряется большое количество воды с испарением влаги с поверхности тела, а вместе с ней и соли. Кроме того, ребёнку необходимы ещё и белки, особенно животного происхождения.

Однако в жаркую погоду дети неохотно едят мясные продукты, поэтому им нужен легкоусвояемый белок: кисломолочные продукты, яйца, сыр или творог, рыба, птица, говядина. Белок лучше усваивается с овощами, поэтому включите в меню капусту, морковь, свёклу, свежие огурцы, помидоры, молодой картофель, а также свежую зелень.

А чтобы ребёнок ел с аппетитом, перенесите обед, приходящийся на пик жары, на время полдника. Приём калорийных и сытных продуктов на время зноя лучше сдвигать на утренние или поздние вечерние часы. Когда отступает жара, организм сможет без труда переварить плотное питание. В середине же дня на перекус можно предложить прохладные кисломолочные блюда (йогурт, кефир, творог), овощные или фруктовые пюре.

В летний период ребёнок должен ежедневно есть витаминосодержащие продукты: салаты, сезонные фрукты и ягоды, коктейли или пюре на их основе. Не нужно летом баловать ребёнка булочками и пирожными, а также конфетами, печеньем и другими сладостями, избыток углеводов летом не будет полезным и может стать причиной возникновения дефицита витаминов и белка.

Несмотря на жару в рационе ребёнка должно быть достаточно жиров, а также растительное масло, а если нет аллергии – орехи. Именно эти продукты снабжают организм незаменимыми полиненасыщенными жирными кислотами, которые укрепляют кровеносные сосуды.

Жиры содержатся и в молочных продуктах, именно по причине необходимости регулярного поступления жиров ребёнку не дают обезжиренных молочных продуктов. Жиры летом активно участвуют в защите кожи от вредного влияния ультрафиолета, помогают синтезу витамина D и К, дают чувство сытости и энергию.

Важно обратить внимание на необходимость соблюдать питьевой режим. Отличными напитками для детей в жаркий день станут охлаждённый зелёный чай, отвар шиповника, морсы и несладкие компоты. А вот от сладкой газировки лучше отказаться.

В любое время года, а летом особенно, родителям необходимо следить за гигиеной рук и тела малыша. После каждой прогулки и посещения туалета обязательно вымыть ребёнку руки и лицо с мылом, а также соблюдать и другие правила гигиены.

Всё вышеперечисленное поможет укрепить здоровье ребёнка и провести летний отдых с пользой для здоровья, заключила М. Кужукбаева.