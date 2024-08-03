Туркменские участники завоевали серебро и бронзу на олимпиаде по химии в Эр-Рияде

Туркменские участники успешно выступили на 56-й Международной олимпиаде по химии, которая проходила в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) с 21 по 30 июля. Об этом сообщает издание «Туркменистан: Золотой век».

Туркменистан представляли четверо учащихся специализированной школы-интерната имени Сапармурата Туркменбаши города Ашхабада. На их счету — две серебряные и две бронзовые медали.

Серебряные медали были вручены ученице 11 класса Айгуль Атаджановой и десятикласснику Рустему Джумаеву, а бронзовые медали завоевали ученица 11 класса Джерен Акмырадова и ученик 10 класса Дияр Довлетов.

В поездке в Саудовскую Аравию юных химиков сопровождали их наставники, преподаватели Туркменского государственного университета имени Махтумкули Нурджахан Мяликгулыева (кафедра физической химии) и Ягмыр Tулеков (кафедра неорганической и аналитической химии).

В этом году в Международной химической олимпиаде школьников приняли участие 333 школьника из 90 стран мира и были разыграны 35 золотых, 70 серебряных и 110 бронзовых медалей, отмечает источник.