Туркменские клубы примут участие в обновленных турнирах АФК: какие там призовые

«Аркадаг» и «Алтын асыр» представят Туркменистан в реформированных клубных турнирах Азиатской футбольной конфедерации (АФК) в сезоне 2024/2025. Чемпион страны «Аркадаг» выступит на групповом этапе новой Лиги вызова АФК, где только за участие получит 100 тысяч долларов, а вице-чемпион «Алтын асыр» поборется в отборочной стадии второй Лиги чемпионов АФК.

Ранее мы сообщали, что АФК объявила о масштабной реорганизации клубных турниров, которая предусматривает создание трехуровневой системы соревнований: Элитной Лиги чемпионов, второй Лиги чемпионов и Лиги вызова. Эта реформа сопровождается значительным увеличением призового фонда, что открывает новые финансовые перспективы для туркменских клубов.

В рамках обновления во всех турнирах будет внедрена система VAR, что должно обеспечить более высокое качество судейства, в том числе и в матчах с участием туркменских команд.

Если «Алтын асыр» сумеет пробиться в групповой этап второй Лиги чемпионов, клуб гарантированно получит 300 тысяч долларов. В случае успешного выступления туркменские команды могут рассчитывать на еще более крупные суммы: победитель Лиги вызова получит 1 миллион долларов, а чемпион второй Лиги чемпионов – 2,5 миллиона.

Призовые в клубных турнирах АФК:

Элитная Лига чемпионов:

Участник группового раунда – $800 тыс.

Выход в 1/16 – $200 тыс.

Четвертьфинал – $400 тыс.

Полуфинал – $600 тыс.

Финал – $4 млн

Чемпион – $10 млн.

Вторая Лига чемпионов:

Участники группового раунда – $300 тыс.

Выход в 1/16 – $80 тыс.

Четвертьфинал – $160 тыс.

Полуфинал – $240 тыс.

Финал – $1 млн

Чемпион – 2,5 млн.

Лига вызова:

Участник группового раунда – $100 тыс.

Четвертьфинал – $80 тыс.

Полуфинал – $120 тыс.

Финал – $500 тыс.

Чемпион – 1 млн.

Георгий АСЛАНЯН