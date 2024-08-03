На севере Туркменистана построят завод по производству хлопкового масла

В Дашогузском велаяте планируется строительство завода по переработке хлопковых семян 130 тыс. тонн в год и производству хлопкового масла.

Как сообщается в сегодняшней газете «Нейтральный Туркменистан», в связи с этим Государственное объединение пищевой промышленности Туркменистана объявило о проведении международного тендера на строительство данного завода в соответствии с международными стандартами.

Тендерные предложения принимаются в течение 30 рабочих дней со дня официального опубликования объявления в газете «Нейтральный Туркменистан», но не позднее 16:00 по местному времени.

Техническое задание и форму заявки для участия в международном тендере можно получить в Государственном объединении пищевой промышленности Туркменистана по адресу: г. Ашхабад, Арчабил шаёлы, 92 (кабинет В 327).

Для получения дополнительной информации обращаться по телефонам: (+99312) 44-75-48; 44-75-49.