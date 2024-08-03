Загадка розового McLaren: кто и почему бросил суперкар в центре Лондона

В Лондоне разгорелись бурные обсуждения в социальных сетях вокруг необычного суперкара McLaren 570S, как сообщает Auto.ru со ссылкой на Autoevolution. Уже как минимум четыре года этот роскошный суперкар неподвижно стоит перед одним из элитных отелей британской столицы. Личность владельца и причины столь длительного простоя машины остаются тайной.

По информации издания, этот брошенный McLaren успел превратиться в настоящую местную достопримечательность. Туристы специально приезжают в район Кэмден, чтобы своими глазами увидеть этот автомобиль. Существуют разные версии о том, когда именно суперкар был припаркован на этом месте. Некоторые утверждают, что это произошло еще в 2018 или даже в 2014 году, но издание склоняется к более правдоподобной версии о 2020 годе.

Наиболее распространенная теория гласит, что автомобиль принадлежит одному из постояльцев отеля. Предполагается, что владелец поселился здесь незадолго до начала пандемии коронавируса и по каким-то причинам не смог вернуться в свою страну. Интересно, что суперкар стоит не на обычной долгосрочной парковке, а на особом месте по специальному разрешению администрации отеля. Вероятно, руководство гостиницы решило, что яркий розовый автомобиль будет привлекать дополнительное внимание к их заведению.

Существуют и альтернативные версии. Некоторые полагают, что таинственный владелец McLaren настолько богат, что может позволить себе оплачивать проживание в дорогом отеле на протяжении нескольких лет. Другие выдвигают предположение, что ему может принадлежать часть самого отеля.

В контексте этой истории стоит упомянуть похожий случай, произошедший в 2022 году в греческих Афинах. Там на парковке отеля были обнаружены хэтчбек Mini и мотоцикл Yamaha, простоявшие без движения более 30 лет. Выяснилось, что их первоначальный владелец арендовал место на подземной парковке в конце 1980-х годов, но вскоре после этого скончался. Его родственники и сотрудники отеля либо забыли о существовании этой техники, либо вовсе не знали о ней.