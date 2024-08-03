Дни культуры Туркменистана в Венгрии стартуют 7 августа

7 августа в Венгрии стартуют Дни культуры Туркменистана. В связи с этим большая творческая делегация туркменских мастеров искусств, деятелей культуры и искусства, представителей киноиндустрии, специалистов музейного дела и журналистов направляется в Будапешт.

Как сообщает издание Аsmannews, торжественное открытие Дней культуры Туркменистана состоится 7 августа в Будапеште, в Доме наследия. Здесь будет организована выставка музейных ценностей, изобразительного и декоративно-прикладного искусства, состоится показ национальной одежды и современных моделей. Завершит вечер большой концерт мастеров искусств Туркменистана.

Программой Дней культуры предусмотрены мероприятия, посвященные 300-летию великого туркменского поэта-мыслителя Махтумкули Фраги, презентация книги Президента Туркменистана «Анау – культура из глубин тысячелетий», показ туркменского кино, мастер-классы по традиционным туркменским ремеслам.

Туркменская делегация также примет участие в Курултае – празднике сохранения традиций, возрождения древних венгерских и других степных кочевых культур, ежегодно проводимом в этой области. Здесь туркменские артисты выступят с фольклорными композициями, демонстрирующими народные традиции и обычаи, в том числе женский традиционный костюм, мастерство рукоделия.

Дни культуры Туркменистана в Венгрии продлятся до 11 августа и завершатся концертом туркменских мастеров искусства, отмечает источник.

Ранее мы сообщали, что в Венгрии пройдут Дни культуры Туркменистана и состоится открытие памятника Махтумкули.