Врач-офтальмолог предостерегает: энергетические напитки могут привести к потере зрения у детей

Зарина Курачинова, специалист в области офтальмологии, обратила внимание общественности на серьезную угрозу, которую представляют энергетические напитки для зрения молодого поколения. В интервью NEWS.ru она подчеркнула, что компоненты этих напитков – кофеин, таурин и инозитол – оказывают значительное влияние на сосуды сетчатки глаза.

Эксперт отмечает, что риск негативного воздействия энергетиков на зрительный аппарат особенно высок у детей и подростков, чьи организмы находятся в процессе развития. Последствия употребления таких напитков могут быть более выраженными и опасными для формирующегося зрения.

Курачинова привела тревожный пример из Великобритании, где молодая женщина потеряла зрение из-за регулярного потребления энергетиков. У пострадавшей было нарушено кровоснабжение сетчатки глаза. Врач подчеркивает, что даже взрослые не застрахованы от негативного влияния этих напитков на здоровье глаз.

Исследования показывают, что употребление всего 250 мл энергетика приводит к увеличению плотности сосудов сетчатки, которое сохраняется в течение суток. Это явление объясняется комбинированным действием кофеина, сужающего сосуды, и таурина с инозитолом, усиливающих кровоток.