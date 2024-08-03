Во Франции открылся первый в Европе ресторан, в котором нет электричества

Во французском городе Марселе открылся первый в Европе ресторан, который полностью отказался от электричества, газа и дров. Все процессы на кухне, от приготовления пищи до освещения зала, обеспечиваются исключительно солнечной энергией, сообщает euro-pulse.ru.

Основой кухонного оборудования является крупная параболическая антенна, которая собирает и фокусирует солнечные лучи. Благодаря этой технологии, температура на поверхности плиты достигает внушительных 400°C.

На данный момент ресторан функционирует лишь в будние дни с 11:30 до 14:00, когда солнечная активность наиболее высока. Однако владельцы не останавливаются на достигнутом и планируют установить биогазовую систему, которая будет перерабатывать органические отходы ресторана в газ. Это нововведение позволит продолжать работу в пасмурную погоду и после захода солнца.

В дополнение к экологичному подходу к энергоснабжению, на территории ресторана планируется создать собственный огород для выращивания трав и некоторых овощей.