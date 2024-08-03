«Ахал» одержал вторую подряд победу на сборах в Турции

Футбольный клуб «Ахал» из Туркменистана одержал уверенную победу над турецким «Фетхиеспором» со счетом 3:1 в товарищеском матче, проходившем в рамках подготовительных сборов в Картепе. Капитан команды Эльман Тагаев отметился дублем, еще один гол забил нападающий Даянч Мередов.

Эта победа стала второй для «Ахала» в серии контрольных матчей на турецких сборах. Ранее команда под руководством и.о. главного тренера Вельсахета Овезова обыграла саудовский клуб «Аль-Сафа» со счетом 2:1. В ближайшие дни «Ахал» планирует провести еще две товарищеские встречи: 4 августа с саудовским «Аль-Ахдоудом» и 7 августа с иранским «Гол Гохаром».

Подготовительные сборы «Ахала» направлены на укрепление формы перед стартом третьего круга чемпионата Туркменистана, который начнется 16 августа. На данный момент команда занимает третье место в турнирной таблице Высшей лиги, имея в активе 34 очка после 16 матчей. Лидером чемпионата является «Аркадаг» с 48 очками, а на втором месте располагается «Алтын асыр», набравший 37 очков.

Георгий АСЛАНЯН