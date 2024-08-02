ЮНЕСКО признало Центральную ось Пекина объектом Всемирного наследия

На 46-й сессии Комитета всемирного наследия в Нью-Дели был утвержден новый китайский объект для включения в список ЮНЕСКО. Этим объектом стала Центральная ось Пекина – уникальный архитектурный ансамбль, определяющий облик исторического центра столицы Китая. Об этом сообщает bigasia.ru.

«Центральная ось Пекина – прекрасный образец исторического наследия КНР. Она отражает вековое стремление китайского народа к упорядоченному планированию. В основе этого комплекса – положения традиционной философии и культурные концепции нашей страны», – прокомментировал Лю Чжоу, директор Центра национального культурного наследия Университета Цинхуа.

Эта архитектурная линия, протянувшаяся с севера на юг на 8 километров, берет свое начало в эпоху династии Юань (13-14 века). Как и многие древние китайские города, Пекин был спланирован в соответствии со сторонами света. Вдоль

Центральной оси расположены знаменитые исторические памятники, включая Колокольную и Барабанную башни, Запретный город и Храм Неба.