Школьные ярмарки открылись в Туркменистане

С 1 августа в Ашхабаде, городе Аркадаг и областных центрах страны начали свою работу традиционные школьные ярмарки. Мобильные торговые прилавки предлагают широкий выбор канцелярских товаров и школьных принадлежностей, что позволяет родителям и ученикам подготовиться к новому учебному году, сообщает издание «Туркменистан: Золотой век».

К новому 2024/2025 учебному году предприятия Министерства текстильной промышленности Туркменистана выпустили классические модели школьной одежды. В ассортименте представлены костюмы и галстуки для мальчиков, платья зелёного цвета и белые фартуки для девочек, а также головные уборы тахья – символ туркменской национальной одежды.

Первые покупатели уже отправились за новой школьной формой. По словам продавцов, в этом году наибольшим спросом пользуются спортивные костюмы, футболки и кепки с национальной символикой.

Школьные базары продолжат свою работу до 5 сентября включительно. Кроме того, с 19 по 22 августа в Ашхабаде состоится Международная универсальная выставка-ярмарка «Kids Expo: Всё для детей», где будут представлены товары для детей, школьников и студентов от туркменских и зарубежных производителей.