Туркменский хирург — о важности соблюдения правил дорожного движения

Есть в жизни незыблемые и единые для всех правила, соблюдение которых является необходимым условием для сохранения здоровья и жизни каждого из нас. Например, правила дорожного движения, которым мы обязаны следовать.

Джумадурды Худайберенов, заведующий 2-м хирургическим отделением Учебно-научного центра охраны здоровья матери и ребёнка на страницах газеты «Нейтральный Туркменистан» привлек внимание читателей к серьезной проблеме – принебрежительному отношению к соблюдению правил дорожного движения. А ведь соблюдая их, мы не только оберегаем себя, но и других людей от чрезвычайных происшествий. От поведения на дорогах зависит судьба и водителей, и пешеходов.

«Как работнику медицинской сферы мне приходится сталкиваться с последствиями правонарушений на дорогах. И чаще всего это происходит из-­за нарушения элементарных правил дорожного движения», — констатирует врач.

Продолжаются летние школьные каникулы. Впереди – считанные недели до начала нового учебного года. И это время заполнено активным отдыхом детей и подростков. И, увы, они не всегда находятся под присмотром родителей. Уже сейчас многие школьники возвращаются домой с мест проведения летних каникул, о чём свидетельствуют заполненные детворой дворы, где ребята тренируются, устраивают соревнования по различным видам спорта. Чаще всего здесь проходят футбольные состязания, нередко во время игр мяч вылетает за пределы поля, катясь прям под колёса проезжающих мимо машин. К сожалению, не все водители в таких ситуациях могут отреагировать мгновенно.

«В целом вопросы, связанные с дорожными происшествиями, – это задача коллективная, объединяющая всё наше общество начиная от родителей, которые должны воспитывать в своих детях с малых лет ответственное поведение на дорогах», — отмечает хирург, подчеркивая, что в стране создана благоприятная дорожная инфраструктура, призванная защитить пешеходов и водителей от всякого рода происшествий.

Например, в туркменской столице для безопасного перемещения с одной стороны улиц на другую сформирована целая сеть современных надземных и подземных переходов, в отдельных местах, чаще всего на перекрёстках, нанесена специальная разметка в виде «зебры».

С наступлением учебного года особое значение имеет ежегодная традиция проведения в сентябре просветительского «месячника правил дорожного движения».