Туркменистан нарастил объем экспорта арбузов и дынь

В Туркменистане в этом году объем экспорта арбузов вырос в 10 раз по сравнению с общим объемом экспорта за весь 2022 год и 9 раз по сравнению с общим объемом экспорта бахчи за 2023 год. Об этом сообщает издание «Туркменистан: Золотой век».

Странами-импортерами туркменских арбузов в этом году стали Россия и Катар. В Российскую Федерацию было отправлено 62% от общего объема экспортированных арбузов, в Катар — 38%.

Экспорт дынь за отчетный период превысил в 1,2 раза от общего объема экспорта дынь за 2022 год и 1,4 раза за 2023 год.

Значительная часть дынь была отправлена в РФ, а это 79%. В числе основных стран-импортеров туркменских дынь также находится Казахстан, отмечает источник.