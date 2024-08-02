Президент Туркменистана уходит в месячный трудовой отпуск

С 1 августа Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов вместе с членами правительства страны отправляется в месячный трудовой отпуск. Об этом было объявлено на расширенном заседании Кабинета Министров, посвященном итогам полугодия. Руководству страны разрешено провести отпуск в Национальной туристической зоне «Аваза», Арчмане, Йылысуве или других санаториях Туркменистана до 1 сентября.

Санатории и курортные центры страны оснащены новейшим оборудованием и передовыми медицинскими технологиями, создавая комфортные условия для качественного оздоровительного отдыха, в том числе семейного. Во всех регионах Туркменистана функционируют современные физкультурно-спортивные комплексы, а большинство центров отдыха располагает спортплощадками, бассейнами и фитнес-залами.

Напомним, что на август в стране запланирована насыщенная культурная программа, включающая конференции, творческие встречи, выставки и музыкальные мероприятия. Особое внимание будет уделено организации досуга для детей и подростков в период летних каникул. В Авазе пройдут мероприятия под девизом Awaza – dostluk mekany и форум, приуроченный ко Дню Каспия.

Среди ключевых событий августа также отмечены заключительные туры телеконкурса Ýaňlan, Diýarym! в регионах и финал конкурса Çalsana, bagşy! в Ашхабаде.