Первый контейнерный поезд из Индии в Узбекистан запущен через Туркменистан

ОАО «Транспортно-логистический центр Туркменистана» (TULM) успешно организовал первую отправку контейнерного поезда из Индии в Узбекистан. Состав из 20 TEU контейнеров с керамическими плитами отправился из порта Бандар Аббас и направляется на железнодорожную станцию Чукурсай в Узбекистане через пограничный пункт Сарахс, сообщает пресс-служба TULM.

Этому событию предшествовала двусторонняя встреча представителей АО «Узбекистон темир йуллари» и Агентства «Туркмендемирёллары», состоявшаяся 22 декабря 2023 года в Стамбуле. На встрече обсуждались вопросы ускорения пропуска контейнерных поездов через территорию Туркменистана, а также применение специальных тарифных ставок на перевозки.

Стороны также договорились о назначении в каждой стране ответственных логистических компаний для организации перевозок по коридору «Узбекистан – Туркменистан – третьи страны». Особо отмечается профессиональное выполнение перегруза вагонов «третьих» стран в вагоны стран СНГ на станции Сарахс.