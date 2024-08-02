Муса Нурназаров объявил об уходе из «Равшана»

Туркменский полузащитник Муса Нурназаров объявил об уходе из таджикского «Равшана» и попрощался с футбольным клуб на своей странице в социальной сети.

25-летний футболист, подписавший контракт с «Равшаном» в марте этого года, принял решение покинуть команду из-за недостатка игрового времени.

В своем обращении к болельщикам Нурназаров подчеркнул, что решение об уходе было принято им самостоятельно, хотя и с сожалением. Футболист выразил благодарность своим товарищам по команде и особенно фанатам «Равшана» за поддержку и вдохновение во время его пребывания в клубе.

До перехода в «Равшан» Нурназаров выступал за «Мерв». За короткое время в Кулябе он успел стать обладателем Кубка Федерации футбола Таджикистана.