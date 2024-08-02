В Туркменистане выбрали лучших медсестер и поваров детских садов

На базе Ашхабадского специализированного детского сада № 127 проведён заключительный национальный этап двух профессиональных конкурсов среди медицинских сестёр и поваров дошкольных учреждений страны. Конкурсы организованы Министерством образования совместно с Национальным центром профсоюзов Туркменистана.

Конкурсы включили в себя 3 этапа: этрапский, велаятский, национальный (заключительный), сообщается в газете «Нейтральный Туркменистан».

В конкурсе медицинских сестер Гран-при получила Зубейда Курамбаева, медицинская сестра детского сада-яслей №12 города Ашхабада.

1 место — Айджемал Равшенова, медицинская сестра детского сада 1-­го учебно­-воспитательного комплекса города Аркадаг;

2 место — Мехриджемал Бегелекова, медицинская сестра детского сада-яслей № 38 города Дашогуз;

3­ место – Лачин Макирова, специалист детского сада-яслей № 15 этрапа Ак бугдай Ахалского велаята.

В конкурсе поваров Гран-при присуждено повару детского сада-яслей №5 этрапа Гекдепе Ахалского велаята Алтын Джуммиевой.

1 место — Узукджемал Дурдыева, детский сад­-ясли № 99 города Ашхабада;

2 место — Гульчемен Даллаева, 1-й учебно­-воспитательный комплекс города Аркадаг;

3 место — Хатиджа Чолиева, повар сада-­яслей № 24 Дяневского этрапа Лебапского велаята.

Все участницы конкурсов были награждены дипломами Министерства образования, соответствующими степеням их побед, а также ценными призами от Национального центра профсоюзов Туркменистана.