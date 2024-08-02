В Туркменистане выбрали лучших медсестер и поваров детских садов
На базе Ашхабадского специализированного детского сада № 127 проведён заключительный национальный этап двух профессиональных конкурсов среди медицинских сестёр и поваров дошкольных учреждений страны. Конкурсы организованы Министерством образования совместно с Национальным центром профсоюзов Туркменистана.
Конкурсы включили в себя 3 этапа: этрапский, велаятский, национальный (заключительный), сообщается в газете «Нейтральный Туркменистан».
В конкурсе медицинских сестер Гран-при получила Зубейда Курамбаева, медицинская сестра детского сада-яслей №12 города Ашхабада.
- 1 место — Айджемал Равшенова, медицинская сестра детского сада 1-го учебно-воспитательного комплекса города Аркадаг;
- 2 место — Мехриджемал Бегелекова, медицинская сестра детского сада-яслей № 38 города Дашогуз;
- 3 место – Лачин Макирова, специалист детского сада-яслей № 15 этрапа Ак бугдай Ахалского велаята.
В конкурсе поваров Гран-при присуждено повару детского сада-яслей №5 этрапа Гекдепе Ахалского велаята Алтын Джуммиевой.
- 1 место — Узукджемал Дурдыева, детский сад-ясли № 99 города Ашхабада;
- 2 место — Гульчемен Даллаева, 1-й учебно-воспитательный комплекс города Аркадаг;
- 3 место — Хатиджа Чолиева, повар сада-яслей № 24 Дяневского этрапа Лебапского велаята.
Все участницы конкурсов были награждены дипломами Министерства образования, соответствующими степеням их побед, а также ценными призами от Национального центра профсоюзов Туркменистана.