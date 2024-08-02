Алматинцам предложили бесплатно изучать иностранные языки на свежем воздухе

В Алматы стартовал проект «Парк языков», предлагающий бесплатное изучение иностранных языков на свежем воздухе. Презентация инициативы состоялась в Центральном парке культуры и отдыха города, сообщает Kazpravda.kz.

Уникальность проекта заключается в проведении языковых курсов под открытым небом в непринужденной обстановке. Образовательные площадки будут функционировать по расписанию в восьми крупнейших парках Алматы, по одному в каждом районе.

Занятия будут проводиться несколько раз в неделю в вечернее время, продолжительностью до четырех часов. Участвовать могут все желающие, независимо от возраста и уровня владения языком. Программа включает изучение восьми языков, среди которых казахский, русский, английский, турецкий, корейский и китайский. По окончании курса участники получат сертификаты.

В холодное время года проект планируется перенести в районные комьюнити-центры, обеспечивая круглогодичное обучение.

Стоит отметить, что подобные бесплатные языковые школы при поддержке городской администрации и волонтеров успешно работают в Алматы уже семь лет.