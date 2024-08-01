Фабрика в Тахтабазарском этрапе произвела за полгода 2 229,5 тонн пряжи

Хлопкопрядильная фабрика в селе Эрден Тахтабазарского этрапа Марыйского велаята за январь-июнь текущего года произвела 2 229,5 тонн хлопчатобумажной пряжи, что составило 100,4% к плановому заданию, сообщается в газете «Нейтральный Туркменистан».

Произведённая готовая продукция по заданию Министерства текстильной промышленности Туркменистана направляется в подведомственные предприятия, а также реализуется в зарубежные страны на основе контрактов, заключаемых на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана.

Продукция в основном экспортируется в такие страны, как Турция и ОАЭ.

Фабричный цикл работы налажен в круглосуточном режиме, в три смены. На предприятии работникам созданы все необходимые условия для производительного труда.

Фабрика была введена в эксплуатацию в 1997 году. В данном регионе традиционно выращивается хлопчатник, и здесь нет проблем с сырьём для получения пряжи.

Основной вид деятельности фабрики – производство хлопчатобумажной пряжи из хлопка-волокна, которое закупается у подведомственных хлопкоочистительных предприятий. Производительность фабрики – выпуск 4500 тонн пряжи в год. Основу предприятия составляют 9 производственных цехов: трепальный, ленточный, прядильный, чесальный и другие.