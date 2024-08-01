Туркменский боец Эзиз Пенджиев дебютирует в проекте Fight Nights RDD Series

Эзиз Пенджиев, перспективный туркменский боец смешанных единоборств, готовится к своему первому выступлению в рамках нового проекта Fight Nights для молодых талантов – RDD Series. Бой состоится 4 августа, где Пенджиев встретится с таджикистанцем Нурали Джобировым.

Пенджиев уже успел заявить о себе на профессиональной арене. В ноябре 2023 года он одержал впечатляющую победу над россиянином Сергеем Толмачевым на турнире AMC Fight Nights 120, завершив бой удушающим приемом. Эта победа стала для туркменского спортсмена дебютной на рингах Fight Nights.