Туркменистан и Турция укрепляют энергетическое сотрудничество

В рамках активной политики по развитию международного энергетического сотрудничества Туркменистан и Турция обсудили перспективы двустороннего взаимодействия в энергетической сфере. Визит министра энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслана Байрактара в Ашхабад, состоявшийся 30-31 июля, стал важным шагом в укреплении партнерских отношений между двумя странами, сообщает TDH.

В ходе встречи с Президентом Сердаром Бердымухамедовым обсуждались ключевые направления сотрудничества в газовой, газо-химической и электроэнергетической отраслях. Президент Туркменистана подчеркнул значимость взаимодействия в этих сферах и обозначил приоритетные задачи по реализации совместных проектов. Министр Байрактар, в свою очередь, заверил в готовности Турции к углублению двусторонних отношений и поддержке энергетических инициатив Туркменистана.

Кроме того, стороны обсудили возможности участия турецких компаний в освоении богатых месторождений природных ресурсов Туркменистана, таких как калийная соль, йод и металлические руды. Планируется создание современных высокотехнологичных и экспортно-ориентированных производств на базе этих месторождений.

Следует отметить, что турецкие компании уже имеют значительный опыт работы в Туркменистане. В составе международных консорциумов они участвовали в строительстве крупных предприятий по производству карбамида, жидкого аммиака, серной кислоты и синтетического бензина (GTG). Этот опыт создает прочную основу для дальнейшего сотрудничества в энергетической сфере.

Еще одной важной темой переговоров стали поставки электроэнергии из Туркменистана в Турцию. Подчёркивалось, что одной из ближайших перспектив в этом деле может стать экспорт туркменской электроэнергии с электростанции мощностью 1574 мегаватт, строящейся на туркменском берегу Каспийского моря. Турецкие партнёры совместно с мировыми электроэнергетическими компаниями уже реализовали в Туркменистане ряд проектов по строительству и вводу в эксплуатацию современных электростанций, на которых производится электричество, поставляемое как на внутренний рынок, так и в зарубежные страны.

В целом, визит министра Байрактара продемонстрировал активную позицию Туркменистана и Турции в контексте углубления двусторонних отношений в стратегически важных областях сотрудничества.