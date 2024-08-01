Трансферы в туркменском футболе

Трансферное окно в Высшей лиге Туркменистана по футболу, длившееся с 1 по 28 июля, подошло к концу. За этот период клубы активно усиливали свои составы, готовясь к решающей стадии чемпионата сезона-2024. Ряд команд осуществил приобретения и произвел изменения в тренерском штабе. О самых важных переходах – в материале Turkmenportal.

«Аркадаг»

Пришли

Рустем Ахаллыев (вратарь, «Ахал»)

Оразберды Мырадов (тренер)

Ушли

Рахат Джапаров (вратарь, «Ахал»)

«Ахал»

Пришли

Азат Рахманов («Ашхабад»)

Магтымберды Беренов («Небитчи»)

Рахат Джапаров (вратарь, «Аркадаг»)

Ушли

Шыхдурды Амандурдыев («Ашхабад», аренда)

Оразалы Бегназаров («Ашхабад, аренда)

Рустем Ахаллыев (вратарь, «Аркадаг»)

Довлет Аннаев (главный тренер, сборная Туркменистана U-20)

«Шагадам»

Пришли

Али Гурбани (главный тренер)

Шатлык Курбанов («Ашхабад»)

Дидар Тедженов («Ашхабад»)

Ходжаназар Курбанов («Ашхабад»)

Мухамед Овезов (вратарь, «Энергетик»)

Ушли

Эмир Бердыев («Небитчи», аренда)

Батыр Гайлыев («Небитчи», аренда)

«Мерв»

Пришли

Тимур Умиров («Энергетик»)

Мекан Язмырадов («Энергетик»)

Решит Черкезов («Энергетик»)

Фарид Камаледдинов («Энергетик»)

«Ашхабад»

Пришли

Тофик Шукуров (главный тренер)

Шыхдурды Амандурдыев («Ахал», аренда)

Оразалы Бегназаров («Ахал», аренда)

Шыхберды Байназаров («Копетдаг»)

Бяшим Гурбанбердыев («Небитчи», аренда)

Непесмырат Лаллаков (футзальный клуб «Денизчи»)

Овезмырат Овезмырадов (футзальный клуб «Денизчи»)

Акмырат Дурдыев (футзальный клуб «Денизчи»)

Ушли

Саид Сеидов (главный тренер, без клуба)

Азат Рахманов («Ахал»)

«Небитчи»

Пришли

Мурат Якшиев (нападающий, «Копетдаг»)

Эмир Бердыев («Шагадам», аренда)

Батыр Гайлыев («Шагадам», аренда)

Байрамгельды Нурлыев

Ыхлас Гурбанов

Ушли

Магтымберды Беренов («Ахал»)

Бяшим Гурбанбердыев («Ашхабад», аренда)

«Копетдаг»

Пришли

Бегенч Гараев (главный тренер, «Копетдаг-2»)

Джумаев Джумамырат («Ашхабад»)

​ Ушли

Тофик Шукуров (главный тренер, «Ашхабад»)

Шыхберды Байназаров («Ашхабад»)

Мурат Якшиев (нападающий, «Небитчи»)

«Энергетик»

Ушли

Мухамед Овезов (вратарь, «Шагадам»)

Тимур Умиров («Мерв»)

Мекан Язмырадов («Мерв»)

Решит Черкезов («Мерв»)

Фарид Камаледдинов («Мерв»)

Георгий АСЛАНЯН