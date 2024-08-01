Трансферы в туркменском футболе

Трансферы в туркменском футболе

Трансферное окно в Высшей лиге Туркменистана по футболу, длившееся с 1 по 28 июля, подошло к концу. За этот период клубы активно усиливали свои составы, готовясь к решающей стадии чемпионата сезона-2024. Ряд команд осуществил приобретения и произвел изменения в тренерском штабе. О самых важных переходах – в материале  Turkmenportal.

«Аркадаг»

Пришли

  • Рустем Ахаллыев (вратарь, «Ахал»)
  • Оразберды Мырадов (тренер)

Ушли

  • Рахат Джапаров (вратарь, «Ахал»)

«Ахал»

Пришли

  • Азат Рахманов («Ашхабад»)
  • Магтымберды Беренов («Небитчи»)
  • Рахат Джапаров (вратарь, «Аркадаг»)

Ушли

  • Шыхдурды Амандурдыев («Ашхабад», аренда)
  • Оразалы Бегназаров («Ашхабад, аренда)
  • Рустем Ахаллыев (вратарь, «Аркадаг»)
  • Довлет Аннаев (главный тренер, сборная Туркменистана U-20)

«Шагадам»

Пришли

  • Али Гурбани (главный тренер)
  • Шатлык Курбанов («Ашхабад»)
  • Дидар Тедженов («Ашхабад»)
  • Ходжаназар Курбанов («Ашхабад»)
  • Мухамед Овезов (вратарь, «Энергетик»)

Ушли

  • Эмир Бердыев («Небитчи», аренда)
  • Батыр Гайлыев («Небитчи», аренда)

«Мерв»

Пришли

  • Тимур Умиров («Энергетик»)
  • Мекан Язмырадов («Энергетик»)
  • Решит Черкезов («Энергетик»)
  • Фарид Камаледдинов («Энергетик»)

«Ашхабад»

Пришли

  • Тофик Шукуров (главный тренер)
  • Шыхдурды Амандурдыев («Ахал», аренда)
  • Оразалы Бегназаров («Ахал», аренда)
  • Шыхберды Байназаров («Копетдаг»)
  • Бяшим Гурбанбердыев («Небитчи», аренда)
  • Непесмырат Лаллаков (футзальный клуб «Денизчи»)
  • Овезмырат Овезмырадов (футзальный клуб «Денизчи»)
  • Акмырат Дурдыев (футзальный клуб «Денизчи»)

Ушли

  • Саид Сеидов (главный тренер, без клуба)
  • Азат Рахманов («Ахал»)

«Небитчи»

Пришли

  • Мурат Якшиев (нападающий, «Копетдаг»)
  • Эмир Бердыев («Шагадам», аренда)
  • Батыр Гайлыев («Шагадам», аренда)
  • Байрамгельды Нурлыев
  • Ыхлас Гурбанов

Ушли

  • Магтымберды Беренов («Ахал»)
  • Бяшим Гурбанбердыев («Ашхабад», аренда)

«Копетдаг»

Пришли

  • Бегенч Гараев (главный тренер, «Копетдаг-2»)
  • Джумаев Джумамырат («Ашхабад»)

Ушли

  • Тофик Шукуров (главный тренер, «Ашхабад»)
  • Шыхберды Байназаров («Ашхабад»)
  • Мурат Якшиев (нападающий, «Небитчи»)

«Энергетик»

Ушли

  • Мухамед Овезов (вратарь, «Шагадам»)
  • Тимур Умиров («Мерв»)
  • Мекан Язмырадов («Мерв»)
  • Решит Черкезов («Мерв»)
  • Фарид Камаледдинов («Мерв»)

Георгий АСЛАНЯН