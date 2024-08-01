Трансферы в туркменском футболе
Трансферное окно в Высшей лиге Туркменистана по футболу, длившееся с 1 по 28 июля, подошло к концу. За этот период клубы активно усиливали свои составы, готовясь к решающей стадии чемпионата сезона-2024. Ряд команд осуществил приобретения и произвел изменения в тренерском штабе. О самых важных переходах – в материале Turkmenportal.
«Аркадаг»
Пришли
- Рустем Ахаллыев (вратарь, «Ахал»)
- Оразберды Мырадов (тренер)
Ушли
- Рахат Джапаров (вратарь, «Ахал»)
«Ахал»
Пришли
- Азат Рахманов («Ашхабад»)
- Магтымберды Беренов («Небитчи»)
- Рахат Джапаров (вратарь, «Аркадаг»)
Ушли
- Шыхдурды Амандурдыев («Ашхабад», аренда)
- Оразалы Бегназаров («Ашхабад, аренда)
- Рустем Ахаллыев (вратарь, «Аркадаг»)
- Довлет Аннаев (главный тренер, сборная Туркменистана U-20)
«Шагадам»
Пришли
- Али Гурбани (главный тренер)
- Шатлык Курбанов («Ашхабад»)
- Дидар Тедженов («Ашхабад»)
- Ходжаназар Курбанов («Ашхабад»)
- Мухамед Овезов (вратарь, «Энергетик»)
Ушли
- Эмир Бердыев («Небитчи», аренда)
- Батыр Гайлыев («Небитчи», аренда)
«Мерв»
Пришли
- Тимур Умиров («Энергетик»)
- Мекан Язмырадов («Энергетик»)
- Решит Черкезов («Энергетик»)
- Фарид Камаледдинов («Энергетик»)
«Ашхабад»
Пришли
- Тофик Шукуров (главный тренер)
- Шыхдурды Амандурдыев («Ахал», аренда)
- Оразалы Бегназаров («Ахал», аренда)
- Шыхберды Байназаров («Копетдаг»)
- Бяшим Гурбанбердыев («Небитчи», аренда)
- Непесмырат Лаллаков (футзальный клуб «Денизчи»)
- Овезмырат Овезмырадов (футзальный клуб «Денизчи»)
- Акмырат Дурдыев (футзальный клуб «Денизчи»)
Ушли
- Саид Сеидов (главный тренер, без клуба)
- Азат Рахманов («Ахал»)
«Небитчи»
Пришли
- Мурат Якшиев (нападающий, «Копетдаг»)
- Эмир Бердыев («Шагадам», аренда)
- Батыр Гайлыев («Шагадам», аренда)
- Байрамгельды Нурлыев
- Ыхлас Гурбанов
Ушли
- Магтымберды Беренов («Ахал»)
- Бяшим Гурбанбердыев («Ашхабад», аренда)
«Копетдаг»
Пришли
- Бегенч Гараев (главный тренер, «Копетдаг-2»)
- Джумаев Джумамырат («Ашхабад»)
Ушли
- Тофик Шукуров (главный тренер, «Ашхабад»)
- Шыхберды Байназаров («Ашхабад»)
- Мурат Якшиев (нападающий, «Небитчи»)
«Энергетик»
Ушли
- Мухамед Овезов (вратарь, «Шагадам»)
- Тимур Умиров («Мерв»)
- Мекан Язмырадов («Мерв»)
- Решит Черкезов («Мерв»)
- Фарид Камаледдинов («Мерв»)
Георгий АСЛАНЯН