Новый посол США в Туркменистане вручила копии верительных грамот

Сегодня вновь назначенный чрезвычайный и полномочный посол Соединенных Штатов Америки в Ашхабаде г-жа Элизабет Руд вручила копии верительных грамот министру иностранных дел Туркменистана Рашиду Мередову.

Стороны отметили традиционно дружественный характер двусторонних связей, обсудили отношения политико-дипломатического характера.

Рассмотрены возможности наращивания партнерства в торгово-экономической сфере, а также вопросы реализации текущих и перспективных проектов по культурно-гуманитарной линии.

Рашид Мередов пожелал послу Элизабет Руд успехов на ответственном дипломатическом посту, сообщает МИД Туркменистана.

Уроженка Северной Каролины Элизабет Руд имеет степень магистра Университета Мэриленда и степень бакалавра колледжа Рэндольф-Мэйкон для женщин. Дипломат владеет русским, французским, немецким, пушту, дари, грузинским и туркменским языками.