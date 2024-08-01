Житель Туркменистана участвовал в первом чемпионате по огуречному хрусту

Представитель Туркменистана принял участие в первом мировом чемпионате по огуречному хрусту, который прошёл в селе Истобенск Кировской области (РФ).

Чемпионат был организован в рамках фестиваля «Истобенский огурец». За победу боролись представители 13 стран: Бангладеш, Танзании, Египта, Йемена, Индии, Китая, России, Сенегала, Сирии, Судана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, сообщает издание rtraveler.ru.

По итогам чемпионата победителем стал гражданин Египта Ахмед Салах с результатом 70,9 децибел.

Ему была вручена награда – дизайнерская коллекционная тарелка с символикой «Истобенского огурца», отмечает источник.