В Туркменистане стартовали вступительные экзамены в вузы

В Туркменистане начался ответственный этап для абитуриентов – сдача вступительных экзаменов в высшие учебные заведения страны. В 2024-2025 учебном году планируется принять 15 926 студентов, что на 303 человека больше по сравнению с прошлым годом, сообщает Asmannews.

Из общего числа абитуриентов 15 303 человека будут приняты на программы специалитета и бакалавриата, а 623 – на программы магистратуры. Многие из нынешних абитуриентов уже проявили себя как победители престижных национальных и международных конкурсов и предметных олимпиад, отмечает источник.

Ранее сообщалось, что в этом году расширен перечень направлений профессиональной подготовки. Семь высших учебных заведений Туркменистана предлагают 12 новых специальностей для обучения.