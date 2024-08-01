В посольстве РФ в Ашхабаде туркменский художник провел мастер-класс для детей

Туркменский художник и преподаватель Назар Бекмурадов провел мастер-класс по живописи для юных дарований. Мероприятие было организовано отделом образования, науки и культуры посольства Российской Федерации в Ашхабаде, сообщает издание SNG.Today.

Под руководством опытного наставника, вдохновленные красотами родной страны, ребята научились работать не только с красками, но и с собственной фантазией. На холстах дети изобразили морские просторы, горные вершины, пески Каракумы и другие живописные уголки Туркменистана.

Назар Бекмурадов отмечает, что главное разбудить в чистых умах фантазию и личное восприятие окружающего мира.

«Нельзя детей обременять какими-либо рамками. После того, как они научатся применять акварель и гуашь, у них разовьется свой колорит, заработает зрительная память, проснется воображение, и будущая картина обретет четкую плановость», — считает художник.