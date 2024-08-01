В Ашхабаде объявлен тендер на проектирование инновационного «Сказочного мира»

Министерство строительства и архитектуры Туркменистана объявило тендер на разработку эскиза «Сказочного мира» в Ашхабаде. Проект предполагает создание уникального пространства, оснащенного новейшими инновационными технологиями. Заинтересованные стороны могут подать свои заявки и предложения до 10 сентября 2024 года.

Согласно информации, опубликованной в газете «Нейтральный Туркменистан», заявки будут приниматься и регистрироваться в Управлении маркетинга и внешнеэкономических связей. Офис расположен по адресу: г. Ашхабад, Арчабиль шаёлы, 84.

Для получения дополнительной информации о тендере и условиях участия заинтересованные лица могут обратиться по телефонам: 44-45-55 или 44-46-64.

Напомним, ранее Министерство строительства и архитектуры Туркменистана также объявило тендер на строительство нового парка, который должен заменить парк «Мир сказок Туркменбаши».

Этот проект реализуется по заказу хякимлика города Ашхабад. Заявки на участие в этом тендере принимаются до 16 августа 2024 года по тому же адресу и телефонам, что и для проекта «Сказочного мира».