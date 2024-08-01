Букеровская премия объявила список финалистов 2024 года

Международная Букеровская премия представила «Букеровскую дюжину» – список из 13 книг-финалистов на 2024 год. Эти произведения были отобраны из 156 англоязычных книг, прошедших предварительный отбор. Имя победителя станет известно 12 ноября, сообщает buro247.ru.

В число финалистов вошли:

«Эта странная событийная история» Клэр Мессуд

«Блуждающие звезды» Томми Оринджа

«Дикие дома» Колина Барретта

«Игровая площадка» Ричарда Пауэрса

«Мои друзья» Хишама Матара

«Одержимая» Анны Майклз

«Выстрел в голову» Риты Буллвинкел

«Озеро творения» Рэйчел Кушнер

«Просвещение» Сары Перри

«Орбитальный» Саманты Харви

«Джеймс» Персиваля Эверетта

«Хранитель» Яэль ван дер Вуден

«Духовные размышления на каменном дворе» Шарлотт Вуд

Этот разнообразный список включает в себя работы как известных, так и новых авторов, представляющих широкий спектр литературных стилей и тематик.