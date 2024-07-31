Туркменский пловец дебютировал на Олимпиаде в Париже

Туркменский пловец Муса Жалаев дебютировал на Олимпийских играх в Париже, выступив на дистанции 100 метров вольным стилем. 21-летний спортсмен показал время 52.29 секунды в квалификационном заплыве, что позволило ему занять 61 место среди всех участников, опередив 18 соперников.

Жалаев выступал в третьем заплыве квалификации, где финишировал четвертым. Однако этого результата оказалось недостаточно для прохождения в полуфинал, куда отбирались 16 лучших пловцов по итогам всех заплывов. Победителем квалификации стал американец Алекси Джек с результатом 47.57 секунды.

Стоит отметить, что Муса Жалаев является студентом Международного университета нефти и газа и рекордсменом Туркменистана в нескольких дисциплинах. Его лучший результат на дистанции 100 метров вольным стилем составляет 51.63 секунды, установленный в 2023 году.

Георгий АСЛАНЯН