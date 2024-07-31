Туркменистан примет участие в международной конференции AgriTech в Пакистане

28 августа в Карачи (Пакистан) состоится международная конференция и выставка AgriTech: Feeding the Future, в которой примут участие представители 12 стран, включая Туркменистан. Мероприятие, организованное Федерацией торгово-промышленных палат Пакистана и Исламской палатой торговли и развития (ICCD), направлено на развитие сотрудничества в сферах сельского хозяйства, туризма, промышленности и технологий.

Конференция является частью серии «Лучшее предпринимательство Азии» (BOE, Asia) и призвана создать платформу для взаимодействия ведущих компаний из стран-участниц. Помимо Туркменистана, в мероприятии примут участие представители Афганистана, Азербайджана, Брунея, Индонезии, Ирана, Малайзии, Таиланда, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана.

Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана сообщает, что конференция пройдет в Экспоцентре Карачи и станет важной площадкой для обмена опытом, установления деловых контактов и обсуждения перспектив развития агротехнологий в регионе. Организаторы ожидают, что мероприятие будет способствовать укреплению экономических связей между странами-участницами и стимулировать инновации в агропромышленном секторе.

Туркменским предпринимателям предоставляется возможность принять участие в этом значимом международном событии, что может открыть новые перспективы для развития бизнеса и сотрудничества в сфере агротехнологий.