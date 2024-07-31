Педагоги Туркменистана участвовали в заседании клуба «Диалог» во Владимире

Делегация преподавателей Туркменского государственного университета имени Махтумкули и Туркменского государственного института культуры приняла участие во Втором заседании Международного дискуссионного клуба «Диалог», прошедшего в городе Владимире (РФ).

Как сообщается в газете «Нейтральный Туркменистан», Клуб был создан в 2022 году по инициативе Владимирского филиала Российской Академии народного хозяйства и государственного управления при Президенте РФ.

Заседание Клуба проводилось в старинном здании – Доме Дружбы. В работе форума приняли участие делегации из 11 стран в очном и онлайн-формате.

В числе основных тем, которые были вынесены на рассмотрение:

сохранение и эффективное использование культурного наследия как важнейшего фактора развития государства и укрепления его суверенитета;

сохранение памятников истории и культуры, народных традиций, национального искусства – важная мотивация для передачи национальных традиционных ценностей будущим поколениям, развития и поддержки собственного пути развития для каждого общества;

культурное наследие как основа сохранения самобытности и уникальности общества, стимул для органичного соединения национальных культурно-исторических ценностей с развитием современной цивилизации.

Активные дискуссии прошли также по теме, связанной с эффективной работой в области сохранения культурного наследия внутри отдельных стран и сотрудничества различных государств.

В рамках поездки состоялось и посещение города Суздаль, широко отмечающего в этом году своё 1000-­летие. Туркменская делегация приехала за день до открытия мероприятия, поэтому специально для туркменских представителей была организована экскурсия по Владимиру с посещением Владимирского филиала РАНХиГУ при Президенте РФ, исторического музея и Успенского Собора.