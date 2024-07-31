Министр иностранных дел Туркменистана встретился с новым Президентом Ирана

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов совершил рабочий визит в Иран, где принял участие в церемонии инаугурации вновь избранного Президента ИРИ Масуда Пезешкиана, сообщает TDH.

В рамках визита Мередов передал поздравления и наилучшие пожелания от имени Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова.

Президент Ирана, в свою очередь, выразил тёплые слова приветствия Президенту Туркменистана и Национальному Лидеру туркменского народа, отметив их вклад в развитие двустороннего сотрудничества.

В ходе встречи обсуждались вопросы укрепления партнёрства в топливно-энергетической сфере, электроэнергетике и транспортно-транзитной области.