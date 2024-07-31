В Туркменистане объявлен конкурс плакатов на тему «Молодежь и мир»
Программа развития ООН в Туркменистане совместно с проектом PVE при поддержке Правительства Японии объявила конкурс плакатов на тему «Молодежь и мир».
Конкурс приурочен к Всемирному дню молодежи, отмечаемому 12 августа, и нацелен предоставить молодым людям Туркменистана возможность выразить свои идеи и взгляды о том, как молодежь может способствовать миростроительству и продвигать позитивные изменения в своих сообществах.
К участию в конкурсе приглашается молодежь следующих возрастных групп:
- 14-18 лет
- 18-24 лет
- 24-35 лет
Условия конкурса:
- Создайте плакат с заголовком, графикой и текстом.
- Подайте краткую заметку (50-60 слов), объясняющую тему и содержание вашего плаката.
- Языки: туркменский, русский или английский.
- Отметьте @undp_turkmenistan в вашем посте.
- Отправьте свою работу на электронную почту youthfutureskills@gmail.com с указанием вашего полного имени, возраста и места жительства.
Работы будут оцениваться согласно следующим критериям:
- Соответствие теме;
- Креативность и оригинальность;
- Визуальное воздействие;
- Ясность сообщения;
- Композиция и дизайн;
- Техническое исполнение.
Срок подачи: 10 августа 2024 года