В Туркменистане объявлен конкурс плакатов на тему «Молодежь и мир»

Программа развития ООН в Туркменистане совместно с проектом PVE при поддержке Правительства Японии объявила конкурс плакатов на тему «Молодежь и мир».

Конкурс приурочен к Всемирному дню молодежи, отмечаемому 12 августа, и нацелен предоставить молодым людям Туркменистана возможность выразить свои идеи и взгляды о том, как молодежь может способствовать миростроительству и продвигать позитивные изменения в своих сообществах.

К участию в конкурсе приглашается молодежь следующих возрастных групп:

14-18 лет

18-24 лет

24-35 лет

Условия конкурса:

Создайте плакат с заголовком, графикой и текстом.

Подайте краткую заметку (50-60 слов), объясняющую тему и содержание вашего плаката.

Языки: туркменский, русский или английский.

Отметьте @undp_turkmenistan в вашем посте.

Отправьте свою работу на электронную почту youthfutureskills@gmail.com с указанием вашего полного имени, возраста и места жительства.

Работы будут оцениваться согласно следующим критериям:

Соответствие теме;

Креативность и оригинальность;

Визуальное воздействие;

Ясность сообщения;

Композиция и дизайн;

Техническое исполнение.

Срок подачи: 10 августа 2024 года