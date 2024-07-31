В Туркменистане объявлен конкурс плакатов на тему «Молодежь и мир»

В Туркменистане объявлен конкурс плакатов на тему «Молодежь и мир»

Программа развития ООН в Туркменистане совместно с проектом PVE при поддержке Правительства Японии объявила конкурс плакатов на тему «Молодежь и мир».

Конкурс приурочен к Всемирному дню молодежи, отмечаемому 12 августа, и нацелен предоставить молодым людям Туркменистана возможность выразить свои идеи и взгляды о том, как молодежь может способствовать миростроительству и продвигать позитивные изменения в своих сообществах.

К участию в конкурсе приглашается молодежь следующих возрастных групп:

  • 14-18 лет
  • 18-24 лет
  • 24-35 лет

Условия конкурса:

  • Создайте плакат с заголовком, графикой и текстом.
  • Подайте краткую заметку (50-60 слов), объясняющую тему и содержание вашего плаката.
  • Языки: туркменский, русский или английский.
  • Отметьте @undp_turkmenistan в вашем посте.
  • Отправьте свою работу на электронную почту youthfutureskills@gmail.com с указанием вашего полного имени, возраста и места жительства.

Работы будут оцениваться согласно следующим критериям:

  • Соответствие теме;
  • Креативность и оригинальность;
  • Визуальное воздействие;
  • Ясность сообщения;
  • Композиция и дизайн;
  • Техническое исполнение.

Срок подачи: 10 августа 2024 года