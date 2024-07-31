В Балканабате прошел велаятский тур конкурса Ýaňlan, Diýarym-2024

Велаятский тур национального конкурса среди молодых певцов Ýaňlan, Diýarym–2024 состоялся на празднично оформленной площади Балканабата у здания Тürkmeniň ak öýi.

Данное состязание проводится ежегодно в рамках творческого конкурса на соискание премии Президента Туркменистана Türkmeniň Altyn asyry.

В велаятском туре приняли участие 10 победителей городских, этрапских состязаний, в репертуаре которых были народные песни, а также современные эстрадные произведения.

В связи с 300-­летием со дня рождения Махтумкули Фраги в программе прозвучало немало народных песен на слова великого поэта.

По итогам творческого состязания победителями стали Халлы Бабаев, молодой исполнитель из приморского городка Гувлымаяк этрапа Туркменбаши Балканского велаята и житель города Балканабат Гуванч Тойчиев. Оба они получили право представлять Балканский велаят в итоговом туре конкурса, который пройдёт в преддверии 33-­й годовщины независимости Туркменистана.