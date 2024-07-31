В Ашхабад по вопросу закупки туркменского газа прибыл министр энергетики Турции

В Ашхабад для переговоров о закупках туркменского газа прибыл министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар. Об этом сообщает Trend, ссылаясь на сообщения турецких СМИ.

Отмечается, что сегодня Байрактар проведёт встречи с главой «Туркменгаза» Максатом Бабаевым, министром энергетики Аннагелди Сапаровым и руководителем «Туркменгеологии» Гурбангельды Гарлыевым. Завтра турецкого министра примет Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

В своём заявлении накануне визита Байрактар отметил, что планирует обсудить детали транспортировки туркменского газа в Турцию через Иран и Азербайджан. Он подчеркнул, что необходимости в крупных инвестициях в инфраструктуру по доставке газа нет. По словам министра, Туркменистан может экспортировать в Турцию 1,5-2,0 миллиардов кубометров природного газа в год.

В марте Турция подписала Декларацию о намерениях сотрудничества с Туркменистаном в сфере природного газа и углеводородов, а в июне было подписано соглашение о поставках туркменского газа в Турцию, подчеркнул Байрактар.

Министр также упомянул, что Турция работает над контрактами на закупку сжиженного природного газа (СПГ) на период 2027-2037 годов.

Следует отметить, что Турция потребляет около 50 миллиардов кубометров газа в год и позиционирует себя как газовый хаб, имея на балансе 5 СПГ-терминалов и развитую сеть газопроводов.