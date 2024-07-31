Британские хирурги подарили жизнь девочке с половиной сердца

Врачи в Великобритании успешно провели сложнейшую операцию по спасению жизни ребёнка с серьёзным врождённым пороком сердца, сообщает runews24.ru со ссылкой на Doctorpiter.ru.

У маленькой пациентки был диагностирован редкий дефект – функционировала лишь половина сердца. Этот диагноз был поставлен ещё на 20-й неделе беременности и подтвердился после рождения девочки. Из-за аномалии кровь не поступала в лёгкие, что представляло серьёзную угрозу жизни новорождённой.

Когда малышке исполнилось пять недель, команда высококвалифицированных хирургов провела уникальную операцию. Они перенаправили кровоток таким образом, что левый отдел сердца начал выполнять функции правого. Послеоперационное лечение включало специальную терапию для улучшения работы сердца.

Сегодня, спустя два года после операции, Хоуп (так зовут девочку) выглядит совершенно здоровым и активным ребёнком. Её мать с восхищением отмечает, что глядя на дочь сейчас, невозможно представить, через что ей пришлось пройти.