Биологи Туркменистана проводят оценку дикорастущих зарослей орехоплодных

Традиционно в середине лета специалисты Национального института пустынь, растительного и животного мира проводят инспектирование дикорастущих зарослей орехоплодных на предмет оценки их состояния и плодоношения, прогнозирования урожайности.

Как сообщается в газете «Нейтральный Туркменистан», многодневная экспедиция осуществлена на возвышенности Бадхыза, которая расположена в междуречье Теджена и Мургаба на территории Серхетабатского этрапа Марыйского велаята (юго-восточная часть) и Серахсского этрапа – на юге Ахалского велаята.

Здесь биологи на постоянной основе исследуют два крупных массива фисташника, располагающихся в относительно близком соседстве друг от друга. Восточнее реки Кушка раскинулась Серхетабатская (Кушкинская) роща, а к западу от неё в 120 километрах – Пулхатынская (в составе Бадхызского государственного природного заповедника). Общая площадь этих двух массивов составляет порядка 75000 гектаров. Все эти площади находятся под защитой государства как уникальный сегмент мира живой природы, растительного разнообразия, генетических ресурсов страны.

Чтобы провести визуальный осмотр огромной площади, каждому участнику полевого выезда ежедневно приходилось проходить пешком порядка 20 и более километров, передвигаться на машине. В целом было осмотрено почти десять тысяч гектаров, в пределах которых отмечена средняя и невысокая урожайность ввиду особенностей природных явлений этого года. В Бадхызе весной случаются сильные ливни, а также шквалистые ветры и град, влияющие на вегетацию растений и уменьшая виды на урожай.

После короткого отдыха ученые отправились в другой конец страны – проверить состояние ореха грецкого в составе растительного покрова горной местности Сюнт­ Хасардага. Здесь они планируют посетить территории, относящиеся к одноимённому Государственному природному заповеднику, а также к лесхозам Бахерденского этрапа Ахалского и этрапа Махтумкули Балканского велаятов, где есть ореховые рощи.

Ежегодная мера учёта биоразнообразия, инспектирование природных территорий, памятников природы, в том числе фисташковых саванных лесов в процессе созревания орехов, способствует накоплению данных для сравнительного анализа, оценки состояния природных ресурсов страны, уровня жизнеспособности экосистем, отмечает источник.