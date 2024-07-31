Агентство «Туркменарагатнашык» формирует кадровый потенциал для цифровой экономики Туркменистана

Агентство «Туркменарагатнашык» содействует инициативе по подготовке квалифицированных специалистов для развивающейся цифровой экономики Туркменистана. Ключевым элементом этой программы стало создание хозяйственного общества Sanly çözgüt – IT meýdança при Институте телекоммуникаций и информатики Туркменистана.

Это инновационное образовательное пространство призвано готовить экспертов в области информационных технологий, телекоммуникаций, цифровых систем и других смежных направлений, необходимых для успешной реализации Концепции развития цифровой экономики страны до 2025 года.

В рамках этой программы ведущие ИТ-компании, предприниматели и талантливые граждане получают возможность стать резидентами общества и участвовать в различных проектах. Sanly çözgüt – IT meýdança предоставляет широкий спектр услуг, включая разработку программного обеспечения, управление вычислительными системами, создание веб-сайтов и внедрение электронного документооборота.

Особое внимание уделяется подготовке молодого поколения. Для детей от 5 до 14 лет работает кружок «Робототехника для начинающих», а для подростков проводятся краткосрочные курсы по компьютерной грамотности и программированию.

Агентство также ежегодно организует конкурс инновационных проектов «Цифровое решение», направленный на выявление талантливой молодежи и внедрение их разработок в различные сферы жизни страны.

Эти инициативы являются частью комплексной стратегии по цифровизации экономики Туркменистана и созданию современной технологической инфраструктуры. Ожидается, что эти меры значительно ускорят технологическое развитие страны и повысят качество государственных и частных услуг.