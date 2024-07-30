TULM запустил новый контейнерный маршрут из Китая в Иран через Казахстан

ОАО «Транспортно-логистический центр Туркменистана» (TULM) совместно с АО «KTZ Express» успешно запустили тестовый контейнерный поезд по маршруту Китай-Казахстан-Туркменистан-Иран. Это стало результатом четырехсторонних переговоров представителей железных дорог Китая, Казахстана, Туркменистана и Ирана, прошедших 23-24 апреля 2024 года в Пекине.

Как сообщает TULM, в ходе встречи стороны согласовали полный график движения контейнерных поездов, льготные тарифные ставки и решили сформировать экспертную группу для разработки фиксированного расписания. Важным достижением стало установление срока перевозки грузов по данному маршруту – 15 дней.

Тестовый поезд, состоящий из 45 сорокафутовых контейнеров с автозапчастями, успешно отправился по маршруту Сиань-Алтынколь-Болашак-Этрек-Тегеран. В обратном направлении был организован иранский экспортный поезд с 50 контейнерами гипсового порошка по маршруту Кум-Этрек-Болашак-Алтынколь-ИУ.

Особенностью маршрута является необходимость перегрузки контейнеров с широкой колеи на узкую и обратно на железнодорожном терминале Этрек. Это техническое решение позволяет эффективно осуществлять перевозки между странами с разной шириной железнодорожной колеи.

Возобновление данного маршрута имеет стратегическое значение для развития торговых отношений между Китаем и странами Ближнего Востока, а также укрепляет позиции Туркменистана как важного транзитного хаба в регионе.